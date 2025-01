Jenny Guardiano: motivi dell’addio a Tony e racconto drammatico

La primavera scorsa, Jenny Guardiano ha contattato Temptation Island a causa di messaggi inquietanti trovati sul cellulare del fidanzato Tony Renda. Durante il reality, Tony ha interagito con varie tentatrici, ma alla fine Jenny ha scelto di perdonarlo e i due sono usciti insieme dal programma. Tuttavia, la loro relazione non è durata, e a dicembre si sono separati.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Jenny ha spiegato i motivi della rottura. Ha rivelato di aver attraversato un momento difficile, aggravato dalla morte del padre, e ha ricevuto segnalazioni su comportamenti poco rispettosi di Tony. In particolare, Jenny ha raccontato che il suo ex invitava altre ragazze nei dopo serata e chiedeva i loro numeri di telefono, facendola sentire come uno zimbello che accettava certe situazioni pur di non perderlo.

Inoltre, Jenny ha condiviso il drammatico momento legato alla morte del padre. Quest’ultimo era in hospice e, nonostante i viaggi per stargli vicino, durante una visita a Tony, ha ricevuto la notizia della sua morte. Jenny si è sentita in colpa per non essere stata presente nei suoi ultimi momenti, poiché dava priorità alla sua relazione con Tony. Questi, a sua volta, sembrava non accettare il legame speciale che Jenny aveva con il padre, criticando le sue visite e suggerendo che non fosse giusto. Tony non partecipò nemmeno al funerale, e la situazione scatenò una forte lite tra i due.