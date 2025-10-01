Jenny Guardiano innamorata dopo Temptation Island in Dubai

Jenny Guardiano, ex concorrente di Temptation Island, ha recentemente ufficializzato la sua nuova relazione. Dopo la tormentata separazione da Tony Renda, Jenny sembra aver ritrovato l’amore e lo ha annunciato tramite un post su Instagram.

Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico durante la sua partecipazione a Temptation Island, Jenny ha dovuto affrontare un momento difficile con la rottura improvvisa della sua storia con Tony, coincidente con la perdita del padre. Da allora, ha intrapreso un percorso di rinascita personale, dedicandosi maggiormente a se stessa e ai suoi sogni.

Nonostante le critiche ricevute da alcuni utenti sui social, Jenny ha continuato a lavorare a nuovi progetti, spaziando tra Italia e Dubai. Sebbene non abbia ancora confermato ufficialmente la sua presenza nel nuovo reality show di Amazon Prime Video, sembra che sia in programma.

La nuova storia d’amore di Jenny è iniziata durante un viaggio a Dubai, dove ha incontrato un ragazzo che le ha fatto riscoprire la fiducia nell’amore autentico. Nel suo post, Jenny ha condiviso una foto insieme al fidanzato, esprimendo entusiasmo per questa nuova fase della sua vita:

“Sento di aver dato spazio alla persona giusta e spero di non sbagliarmi. Non perché riempia la mia vita di parole, ma con i fatti mi fa sentire parte di tutto. Non vedo l’ora di raccontarvi di più.”

Jenny ha anche sottolineato il motivo per cui ha deciso di non rendere pubblico il suo fidanzato fino ad ora, desiderando proteggere il loro rapporto dal gossip.