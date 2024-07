Jenny Guardiano: “Il vero motivo per cui ho perdonato Tony”

A dispetto di quello che molti pensavano, alla fine Jenny Guardiano ha perdonato Tony Renda e i due sono usciti insieme da Temptation Island. Un mese dopo la fine delle registrazioni la ragazza si è detta soddisfatta dei cambiamenti del suo compagno, che prima invece non le permetteva di vestire come voleva o uscire con le amiche: “Devo dire che le cose sono cambiate rispetto a prima. Lui ora tiene a freno la sua gelosia e io sono più libera. Adesso mi vesto come voglio, esco e mi diverto. Posso mettere cose scollate e lui non mi limita. Certe volte sparisce e dice che lo fa per lasciarmi la mia libertà. Adesso sono contenta ed è quello che desideravo. Sono anche uscita con Martina e insieme siamo andate in un locale“.

Jenny Guardiano: “Come mai ho deciso di tornare con il mio ragazzo”.

Oggi Jenny Guardiano è intervenuta sui social e ha spiegato come mai ha perdonato Tony al falò di confronto: “Ultimamente sì stiamo ritrovando la nostra serenità, Tony sta mantenendo le sue promesse che erano motivo principale delle nostre discussioni. Sto andando alle serate, ci stiamo organizzando cose carine insieme. Lo vedo realmente intenzionato nel recuperare il rapporto con me e non vedo perché non dare l’opportunità ad una persona con cui stai da 5 anni, che ami da 5 anni, per cui ci ho provato da 5 anni, adesso gli nego la possibilità? Io ho voluto per tantissimo tempo avere un bel rapporto con lui, un equilibrio con lui e ora glielo nego? Ragazzi, i commenti negativi ci stanno però dobbiamo ricordare che oltre il programma ci sta la vita. Il vero motivo del mio perdono? Non avrebbe avuto senso dirgli di no e poi tornare a cercarlo perché mi mancava. Io me la voglio vivere quindi mi becco le critiche, se non andrà bene… andrà bene“.