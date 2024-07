Jenny di Temptation Island: “Mi sono tolta le labbra, sconvolta”

Jenny Guadagno di Temptation Island è una bellissima ragazza (come ha sottolineato anche lei durante il falò di confronto col fidanzato Tony Rende) e ora, probabilmente, lo è ancora di più perché ha deciso di togliersi il filler alle labbra. “Ho tolto le labbra! Questa è la situazione, ci sono un po’ di lividi, sono gonfie, ma eccoci qua!“. I risultati dell’intervento si vedranno presumibilmente fra qualche giorno quando i lividi si sgonfieranno, nel dubbio questa è ora la situazione:

“Ci tenevo tantissimo a mettermi in contatto con voi che mi avete sostenuta e mi scrivete tutti i giorni messaggi meravigliosi (vi leggo sempre ma mi è difficile rispondere a ognuno). Vi ringrazio infinitamente. Ho vissuto un’esperienza fantastica, intensa, ma soprattutto molto formativa a livello caratteriale. A oggi so cosa voglio: mettermi sempre al primo posto e capire che prima di ricevere amore dagli altri bisogna darlo a se stessi. Sicuramente Tony è tosto ma è la persona che amo e con cui ho condiviso la mia vita da più di 5 anni. Di fronte a una promessa e a una richiesta di perdono non posso che dargli l’opportunità di dimostrarmi questo cambiamento. Solo chi ha vissuto la mia situazione può capire che a fidarsi e ad amare ci vuole sempre coraggio”.

A WittyTv ha confessato di essere “sottona” di Tony.

“Nei miei confronti ha iniziato a saper gestire la gelosia. Ora posso vestirmi come mi pare e se anche un abito è più scollato lui non dice nulla. A volte sparisce e non si fa sentire, ma lui dice che sparisce perché vuole lasciarmi la mia libertà. Imparerà piano piano a trovare il grigio, non solo il bianco e nero. Ora sono felice, mi sento rinata. Qualche settimana fa sono uscita con Martina, ci siamo divertite, siamo andate a ballare!”. A volte mi sento un po’ sottona, ma lui ha la malattia delle donne, io ho la malattia di Tony“.