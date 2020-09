Sono passati tre anni da quando Jenny De Nucci ha partecipato alla prima edizione de Il Collegio ed ora la sua carriera d’attrice è in ascesa.

Quest’anno, infatti, Jenny De Nucci è arrivata al lido per partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia perché protagonista del cortometraggio Happy Birthday, con Fortunato Cerino ed Achille Lauro.

Al contrario delle altre grandji djive, però, Jenny De Nucci si è presentata con un completo casual che è finito al centro delle critiche.

L’attrice tuttavia non si è scomposta ed ha risposto così via social:

“Io al festival del cinema ci vado per il cinema non per fare la sfilata di moda, e comunque il pantalone era in tinta con la lattuga. E comunque il mio completo è fichissimo”.