Jennov 2K Telecamera WiFi Esterno, 3MP PTZ Telecamera di Sorveglianza Senza Fili, IP Cam 360 Gradi con Visione Notturna a Colori, Rilevamento del Movimento, Audio Bidirezionale, Compatibile con Alexa

Jennov 2K PTZ Telecamera wifi esterno con Pan 355° e Tilt 90°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento del movimento, Compatibilità Alexa/Google

Descrizione prodotto

Perché dovrebbe scegliere Jennov telecamera di sicurezza esterna?

1. Compatibile con Alexa / Google Assistant.

2. Allarmi e fari per scoraggiare gli intrusi.

3. La connessione WiFi stabile rende la vostra vita più confortevole.

4. Built in microfono e altoparlante per la comunicazione conveniente.

5. Impostare la registrazione 24/7 con l’acquisto di un servizio di archiviazione in cloud (Tassa richiesta).

Nota:

Telecamera non solare, richiede alimentazione.Si consiglia di installare la fotocamera entro 48 piedi dal router per una connessione WiFi stabile.Non solo gli esseri umani, ma anche altri oggetti in movimento saranno rilevati e reagiranno.

Elenco imballaggio Telecamera WiFi x 1 Adattatore di alimentazione X 1 Viti per fotocamere x 1 Manuale utente X 1 Etichetta di avvertimento x 1

Promemoria:

Il tracciamento automatico non è supportato.Non esiste una porta LAN per supportare una connessione cablata.È supportato solo il Wi-Fi a 2,4 GHz (il Wi-Fi 4G/5G non è supportato).Lo zoom 4x si riferisce allo zoom digitale, non allo zoom ottico.

Audio Bidirezionale

Questa telecamera di sicurezza esterna è costruita con tecnologie di cancellazione del rumore su microfono e altoparlante. Puoi parlare da remoto con i visitatori esterni in modo chiaro e fluente tramite l’app per smartphone.

Compatibile con Alexa/Google

Per prima cosa, completare l’impostazione della fotocamera, quindi collegare la fotocamera all’applicazione Alexa. È possibile guardare la trasmissione in diretta da Alexa utilizzando i comandi vocali.

IP66 Impermeabile

IP66 impermeabile, questa fotocamera è costruita abbastanza resistente per sostenere pioggia, neve, calore e freddo. Jennov fotocamera può darti la migliore protezione.

Archiviazione cloud/scheda SD

Cloud storage e SD card storage (non inclusi) sono opzioni opzionali per gli utenti. Gli utenti possono selezionare uno per registrare e riprodurre.

Supporta 4 utenti da condividere

Supporta la condivisione multi-utente, in modo che la tua famiglia possa accedere per guardare video in tempo reale senza perdere informazioni importanti.

Crittografie a Tutto Tondo

Protetti da crittografia a livello bancario, il trasferimento e il download video sono estremamente a prova di hack dall’alto verso il basso. Nessun server è coinvolto, nessun dato cliente verrà lasciato a noi.

👍【Scheda SD/Cloud Archiviazione & Rilevamento del movimento】telecamera ip esterno supporta l’archiviazione della scheda SD (ad eccezione di 128 GB) e lo storage cloud. Anche se la scheda SD viene rubata, è possibile controllare i file salvati nel cloud e non perdere mai il momento importante. Quando è pieno, il video verrà sovrascritto automaticamente. Quando rileva una mossa, registra automaticamente audio e video e invia notifiche di avviso via telefono.

👍【Audio Bidirezionale & Allarme Sonoro e Luminoso】Il microfono e l’altoparlante avanzati integrati possono spaventare gli ospiti inaspettati, dare istruzioni agli animali domestici e salutare gli ospiti. Quando un oggetto in movimento viene rilevato al buio, i fari possono essere impostati per illuminarsi o l’allarme acustico può essere impostato per emettere un forte allarme quando viene rilevato un oggetto in movimento. Nota: nessuna funzione di tracciamento.

👍【Condivisione Multiutente & Compatibilità Alexa/Google】Puoi monitorare la tua casa tramite il telecomando del tuo smartphone, tablet o computer in qualsiasi momento e ovunque. Consenti a 4 utenti di accedere contemporaneamente. Utilizza semplici comandi vocali per visualizzare l’ambiente circostante sulle schermate Alexa o Google Assistant. Nota: il software PC è solo per la visualizzazione e non è possibile accedere alle impostazioni della fotocamera.

👍【IP66 Impermeabile & Garanzia di 1 anno】Questa telecamera di sorveglianza WiFi esterna è dotata di un guscio impermeabile IP66, in grado di resistere a condizioni più severe ed estreme, come vento, pioggia e neve. Resta a casa tutto il giorno. Janov è un produttore professionale di attrezzature di sicurezza. Forniamo supporto tecnico a vita e una garanzia di un anno. Se avete domande, non esitate a contattarci e vi risponderemo entro 24 ore.

