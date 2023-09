Jennov 2K Telecamera WiFi Esterno, 3MP PTZ Telecamera di Sorveglianza, IP Cam 360 Gradi con Visione Notturna a Colori, Rilevamento del Movimento, Registrazione 24/7, Audio Bidirezionale

Dal marchio

👍【Scheda SD/Cloud Archiviazione & Rilevamento del movimento】telecamera ip esterno supporta l’archiviazione della scheda SD (ad eccezione di 128 GB) e lo storage cloud. Anche se la scheda SD viene rubata, è possibile controllare i file salvati nel cloud e non perdere mai il momento importante. Quando è pieno, il video verrà sovrascritto automaticamente. Quando rileva una mossa, registra automaticamente audio e video e invia notifiche di avviso via telefono.

👍【Audio Bidirezionale & Allarme Sonoro e Luminoso】Il microfono e l’altoparlante avanzati integrati possono spaventare gli ospiti inaspettati, dare istruzioni agli animali domestici e salutare gli ospiti. Quando un oggetto in movimento viene rilevato al buio, i fari possono essere impostati per illuminarsi o l’allarme acustico può essere impostato per emettere un forte allarme quando viene rilevato un oggetto in movimento. Nota: nessuna funzione di tracciamento.

👍【Condivisione Multiutente & Compatibilità Alexa/Google】Monitora la tua casa in qualsiasi momento e ovunque tu sia con il controllo remoto dal tuo smartphone o computer. Consente a 4 utenti di visualizzare contemporaneamente condividendo. Utilizza semplici comandi vocali su Alexa o Google Assistant per vedere cosa succede intorno alla tua casa. Nota: il software per PC è solo per la visualizzazione, non è possibile accedere alle impostazioni della fotocamera.

👍【IP66 Impermeabile & Garanzia di 1 anno】Questa telecamera di sorveglianza WiFi esterna è dotata di un guscio impermeabile IP66, in grado di resistere a condizioni più severe ed estreme, come vento, pioggia e neve. Resta a casa tutto il giorno. Janov è un produttore professionale di attrezzature di sicurezza. Forniamo supporto tecnico a vita e una garanzia di un anno. Se avete domande, non esitate a contattarci e vi risponderemo entro 24 ore.

39,96 €