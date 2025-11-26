Jennifer Strong nuova host di The Next Innovation

La giornalista tecnologica Jennifer Strong è stata assunta come nuova conduttrice del podcast “The Next Innovation”. In precedenza, il podcast era condotto dalla corrispondente tecnologica di lunga data Samantha Murphy Kelly. Jennifer Strong ha dichiarato che le trasformazioni culturali e tecnologiche in corso determineranno il futuro collettivo e che non c’è compito più importante che esplorare come ciò influenzerà i nostri lavori e le nostre famiglie. Il podcast esaminerà vari argomenti, tra cui sport, agricoltura e cybersecurity.

Jennifer Strong ha creato e condotto le prime tre stagioni del podcast “The Future of Everything” del Wall Street Journal, che ha vinto numerosi premi. I suoi podcast narrativi sono stati riconosciuti dalla Podcast Academy, New York Festivals, Webby Awards e The Drum Awards di Londra. Inoltre, ha creato programmi tecnologici per MIT Technology Review e l’investigativa ProPublica. Le sue opere narrative sono state recensite da The New York Times, Forbes e altri. Il suo ultimo podcast, “SHIFT with Jennifer Strong”, è distribuito dalla rete Public Radio Exchange PRX.

Jennifer Strong ha un diploma di laurea presso l’Università di Gardner-Webb e un master presso l’Università Americana.