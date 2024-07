Jennifer Lopez vuole il divorzio (e i soldi): “La vendetta su Ben Affleck”

Da mesi ormai si rincorrono rumor e indiscrezioni sulla crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e il loro imminente divorzio. In merito a queste voci lo scorso 26 maggio è intervenuto Cristiano Malgioglio, che a Verissimo ha voluto fare una smentita: “Volevo dirti una cosa importante. Visto che tutti scrivono in continuazione di questo divorzio. Ragazzi, non perdete del tempo, lei non divorzierà mai da Ben Affleck.I due si amano alla follia. Lui segue in continuazione le prove di questo suo spettacolo, che adesso partirà. Perciò non c’è nessun divorzio! Scrivete delle cose che si amano piuttosto“.

Purtroppo esattamente cinque giorni dopo le dichiarazioni del nostro Malgy, JLo ha annullato il tour di cui lui parlava e si sono fatte ancora più insistenti le voci di una separazione tra i due divi di Hollywood. Adesso addirittura una fonte ha rivelato a RadarOnLine che la popstar avrebbe chiesto a Ben una valanga di soldi, visto che durante il matrimonio ha pagato quasi tutto lei.



If @jlo is demanding half of @benaffleck‘s fortune, I hope she gets it. #benaffleck deserves to be less rich and #jlo deserves to be richer. He made her lose a lot of money. A lot. He killed #bennifer with a horrible death and was terrible to #jenniferlopez pic.twitter.com/k4mN4P4HR5

— ClaraLilica (@clara_lilica) July 11, 2024