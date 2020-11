Jennifer Lopez ha vinto l’Icon Award per il suo ruolo nella musica, nel cinema e nella moda: ecco il suo discorso durante la cerimonia dei People’s Choice Award 2020.

Jennifer Lopez è stata finalmente riconosciuta come icona a livello mondiale. La cantante-attriche ha conquistato l’Icon Award nel corso dei People’s Choice Award 2020. Il motivo? Per aver perseguito i suoi sogni con piena forza, senza aspettare mai che nessuno le desse il permesso, facendo sempre l’opposto del tradizionale. “Jennifer è una guida piena di compassione e gentilezza e la sua gioia per la vita è contagiosa“, ha affermato Armie Hammer nel presentarla durante la cerimonia.

Jennifer Lopez vince l’Icon Award: il discorso

L’artista newyorkese di origini latine ha ritirato il premio e ha ringraziato tutti attraverso un breve discorso in cui ha parlato del 2020, un anno che ha definito come un “grande livellatore“. Prima tutti erano ossessionati dai premi, dalle nomination, dalle classifiche. Oggi invece la situazione è cambiata: “Per me, il 2020 ha rafforzato ciò che conta di più. Le persone. Tutti noi, insieme. Aiutarsi a vicenda, amarsi, essere gentili l’uno con l’altro e l’importanza di quella connessione, quel tocco umano“.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez icona per le donne latine

La popstar americana, che è riuscita a imporsi anche nel mondo del cinema e della moda, ha anche parlato del suo ruolo di donna latina che ha saputo lottare per conquisitare ogni traguardo. Queste le sue dichiarazioni: “Ho visto e ho imparato molto e sto ancora imparando, e voglio ringraziarvi e dirvi quanto vi apprezzo per avermi permesso di farlo davanti a voi per tutti questi anni. Come latina e come donna, dobbiamo lavorare il doppio per avere le opportunità. A volte i miei grandi sogni e le mie ambizioni innervosivano le persone intorno a me“.

