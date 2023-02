Jennifer Lopez vende la mega villa per 42,5 milioni di dollari

Jennifer Lopez mette in vendita la sua villa di Bel Air, quartiere della città di Los Angeles, in California, e chiede la stratosferica cifra di 42,5 milioni di dollari. Secondo le informazioni riportate su Redfin, la tenuta di circa tre ettari situata nell’isolato di Stone Canyon Road è stata originariamente progettata dall’architetto Samuel Marx, ma in seguito è stata ristrutturata secondo uno stile ‘French Country’.

La villa della cantante e attrice statunitense vanta 9 camere da letto e 12 bagni. L’ampia cucina è divisa in due zone: un’area colazione è divisa da un camino in pietra collegato alla sala da pranzo.

Ci sono parcheggi per 30 auto, una palestra, un ufficio, uno studio, una spa privata, una sala massaggi e altri servizi, tra cui una piscina a sfioro, terrazze con giardini privati e cascate, un teatro con 30 posti a sedere, decorato con poster dei film interpretati da JLo e dal marito Ben Affleck, e un anfiteatro all’aperto che può ospitare 100 persone.

L’elenco degli extra continua: una pagoda con un caminetto, un orto biologico, un padiglione per l’intrattenimento con una cucina completa e un lago privato con una spiaggia sabbiosa e una doccia all’aperto per avere una piccola fetta di paradiso proprio nel giardino di casa. C’è anche una casa per gli ospiti, un cottage separato,

Secondo TMZ, Jennifer Lopez ha acquistato la villa nel 2016 per 28 milioni di dollari. La proprietà ammonta a più di 14.000 metri quadrati ed era stata acquistata da Brett Lawyer di Carolwood Estates.