Jennifer Lopez torna sui social e annuncia nuovo album

Dopo un misterioso oscuramento dei suoi social durato qualche giorno, Jennifer Lopez torna ad usarli per annunciare il nuovo album, ‘This is me… now’. Il titolo ricalca quello uscito esattamente vent’anni fa, ‘This is me… then’, nella clip che l’artista ha pubblicato su Instagram, non a caso infatti, si vede la copertina animata dell’album del 2002 che per magia si trasforma in quella del nuovo disco, mentre Lopez dice: “Questa sono io allora, questa sono io ora”.

‘This is me… now’, secondo quanto riferito da JLo, “racconterà il viaggio emotivo, spirituale e psicologico” che la cantante e attrice ha “intrapreso negli ultimi due decenni”. “Con canzoni intime, riflessioni sulle esperienze del suo passato, allegre celebrazioni d’amore con la sua voce potente e distintiva, ‘This Is Me… Now’ punta i riflettori sulla sua infanzia difficile, le relazioni fallite e il viaggio emotivo che JLo ha intrapreso”, secondo quanto si legge sulla rivista ‘Rolling Stone’, che cita un comunicato stampa.

‘This is me…then’ era dedicato al suo fidanzato di allora, Ben Affleck. Conteneva il suo singolo di successo ‘Jenny from the block’, oltre a una canzone speciale su Affleck, ‘Dear Ben’. ‘This is me… now’ contiene una traccia intitolata ‘Dear Ben pt. ll’.