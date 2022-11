Jennifer Lopez torna con un nuovo album e smentisce i rumor sulla crisi con Ben

Qualche giorno fa Jennifer Lopez ha cancellato tutti i post del suo account Instagram e come foto profilo ha messo un’immagine nera. Molti hanno pensato ad una rottura definitiva con Ben Affleck, ma a quanto pare non è così. La cantante infatti sta pianificando il suo comeback. A otto anni da AKA, la popstar tornerà presto con un nuovo disco, ‘This Is Me Now‘, che sembra un seguito del suo disco di successo del 2002, ‘This Is Me Then‘. La star ha messo anche a tacere i rumor su una presunta crisi con il marito inserendo nel disco una canzone dedicata proprio all’attore di Hollywood, ‘Dear Ben pt. 2‘.

This Is Me Now, Tracklist.

1 This Is Me Now

2 To Be Yours

3 Mad in Love

4 Can’t Get Enough

5 Rebound

6 Not Going Anywhere

7 Dear Ben pt 2

8 Hummingbirg

9 Hearts and Flowers

10 Broken Like Me

11 This Time Around

12 Midnight Trip To Vegas

13 Greatest Love Story Never Told

Jennifer Lopez set to release “Dear Ben pt. 2,” a follow-up to her 2002 song, “Dear Ben,” on her upcoming studio album, ‘This Is Me… Now.’ pic.twitter.com/KeU74gbnpx — Pop Crave (@PopCrave) November 25, 2022

🚨 Jennifer Lopez announces new album ‘This Is Me … Now’, coming in 2023. pic.twitter.com/n62kmvuP38 — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) November 25, 2022

🚨 Jennifer Lopez announces her new album “This Is Me… Now” for 2023. pic.twitter.com/MN2uG9AdGj — Pop Tingz (@ThePopTingz) November 25, 2022

