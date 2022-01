Jennifer Lopez super ospite a Sanremo 2022? Spunta l’ipotesi clamorosa, ma c’è un ostacolo che frena Amadeus.

I sogni son desideri. A volte è possibile realizzarli, altre volte non basta il massimo dell’impegno per poter raggiungere le proprie aspirazioni più importanti. Ci sta mettendo tutto se stesso Amadeus per rendere Sanremo 2022 un evento ‘normale’, nel senso di nuovamente speciale. Non si sa ancora se il pubblico ci sarà o meno, né in che quantità. Ma il direttore artistico quest’anno vorrebbe a tutti i costi ridare prestigio alla kermesse coinvolgendo anche un super ospite internazionale. E il nome più caldo in questi giorni è di quelli che fanno girare la testa: Jennifer Lopez. Possibile? Al momento sì. Resta però presente un ostacolo forse insormontabile…

Jennifer Lopez super ospite a Sanremo 2022? C’è un problema

La clamorosa ipotesi di un coinvolgimento di J.Lo nel prossimo festival di Sanremo è stata diffusa dall’agenzia AdnKronos. A quanto pare, Amadeus starebbe da tempo ‘corteggiando’ la superstar, nel tentativo di portarla sul palco dell’Ariston.

La vocazione internazionale dei sogni del direttore artistico non è d’altronde un segreto. Già nelle scorse edizioni aveva ammesso di sognare Madonna, ma anche di desiderare star come Lady Gaga o gli Abba, che avrebbe voluto vedere riuniti per la prima volta proprio a Sanremo. Nessuno di questi sogni si è poi avverato, ma per Jennifer Lopez le cose sembrerebbero più fattibili al momento. C’è un solo grande problema, lo stesso che ci affligge da due anni: l’ostacolo Covid.

Il Covid ferma anche J.Lo?

Come già accaduto lo scorso anno con Noemi Campbell, la cui presenza è saltata all’ultimo secondo proprio per l’impossibilità di potersi muovere con serenità a causa delle misure restrittive contro il contagio da Covid, anche Jennifer Lopez potrebbe essere frenata dalla pandemia.

La superstar internazionale, che è stata in Italia l’ultima volta durante la settimana della Mostra del Cinema di Venezia, potrebbe infatti declinare l’invito di Amadeus proprio per i troppi rischi per la salute e per i problemi burocratici cui andrebbe incontro. Vale la pena ricordare che per Jennifer Lopez non sarebbe una prima volta assoluta. Già nel 2010 fu ospite della kermesse, all’epoca condotta da Antonella Clerici.