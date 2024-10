Jennifer Lopez si confessa: “Il divorzio da Ben Affleck mi ha quasi distrutta”

Jennifer Lopez ha finalmente rotto il silenzio sulla sua separazione da Ben Affleck, in un’intervista pubblicata il 10 ottobre 2024. Dopo mesi di speculazioni, la star internazionale ha condiviso il dolore che ha attraversato a seguito del divorzio, definendo l’esperienza come una delle più difficili della sua vita. “Mi sento sola, spaventata e triste”, ha rivelato J.Lo, ammettendo che la fine del matrimonio l’ha lasciata profondamente scossa.

La coppia, che aveva sorpreso tutti con il loro ritorno di fiamma nel 2022, dopo quasi vent’anni dalla prima rottura, sembrava destinata a una storia d’amore da favola. Tuttavia, anche questo secondo tentativo è naufragato, portando Lopez a una riflessione profonda sulla sua vita e sulle sue relazioni. “Pensavo di aver capito tutto”, ha detto, riferendosi al matrimonio, “ma alla fine mi sono trovata a dover affrontare una nuova lezione di vita”.

Nonostante il dolore, Jennifer Lopez ha spiegato di non avere rimpianti per il suo matrimonio con Affleck, ma ha anche sottolineato l’importanza di imparare a stare bene da sola e a non cercare la felicità negli altri. “È fottutamente dura”, ha ammesso, ma si sta concentrando sulla sua crescita personale e sulla sua serenità interiore. Questo momento di vulnerabilità ha suscitato grande empatia tra i fan di tutto il mondo, consolidando ulteriormente l’immagine di Lopez come una donna forte e indipendente, capace di rinascere dalle ceneri delle difficoltà personali.

La storia del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck continua a catturare l’attenzione globale, e le sue parole hanno offerto uno spaccato sincero e toccante delle sfide che ha dovuto affrontare.