Jennifer Lopez, Love Don’t Cost a Thing 20 anni dopo: ecco la nuova versione del video della storica canzone di J.Lo, apprezzatissima dai fan.

Jennifer Lopez ritorna al passato. La splendida cantante americana ha ricreato lo storico video di Love Don’t Cost a Thing, il primo singolo dallo storico album J.Lo pubblicato per la prima volta il 23 gennaio 2001. Il disco, un vero putno di svolta nella sua vita personale e professionale, è ancora importantissimo per Jennifer, che ha voluto festeggiare questo anniversario in maniera originale, mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Jennifer Lopez rifà Love Don’t Cost a Thing: il video

Nel video della celebre canzone datata 2001 la cantante incontrò il suo futuro marito Cris Judd, un ballerino che la supportava nella dance routine passata alla storia. All’epoca J.Lo era da poco uscita dalla sua relazione con Sean Combs e l’amore con Cris Judd fu un vero toccasana per la sua vita sentimentale.

Jennifer Lopez

Ricreando gli stessi movimenti del video, la popstar ha voluto far rivevere una delle scene più iconiche di quella storica clip, muovendosi proprio come venti anni fa e mostrandosi in tutta la sua bellezza. Ecco il post che ha raccolto milioni di views:

Jennifer Lopez: da J.Lo a Joe Biden

Insieme alla clip che ha divertito tutti i suoi fan la cantante newyorkese di origine latina ha scritto un messaggio: “Mentre rifletto sul fatto che è il #JLo20thAnniversary, volevo solo dire grazie a tutti voi per essere stati con me, per amarmi e sostenermi attraverso tutti gli alti e bassi. Grazie mille per tutto l’amore negli ultimi 20 anni!! Vi amo tanto!!“.

Un ennesima dichiarazione d’amore ai suoi fan per la popstar, protagonista negli ultimi giorni dello show che ha accompagnato l’insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente Joe Biden. Nell’occasione Jennifer ha cantato This Is Your Land e America the Beautiful. Durante la sua esibizione ha anche incitato le persone a farsi sentire citando la sua storica hit Let’s Get Loud. Ecco la sua performance: