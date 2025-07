Jennifer Lopez indossa la maglia della Carrarese: boom social!

Un episodio sorprendente ha animato il mondo del calcio durante una recente amichevole. La Carrarese ha affrontato la Fiorentina domenica, concludendo la partita con una sconfitta per 2-0. Tuttavia, la notizia che ha catturato l’attenzione è arrivata dopo il match.

La squadra di Carrara ha sorpreso i tifosi annunciando sui social media la presenza di una celebrità di fama internazionale: Jennifer Lopez. La famosa artista ha indossato la maglia numero 10 della Carrarese e si è fatta fotografare insieme a Giulia Lucetti, l’addetta stampa del club. Questa immagine, condivisa sui canali social della squadra, è divenuta immediatamente virale, attirando l’attenzione di molti.

Jennifer Lopez si trovava in Toscana per esibirsi al Lucca Summer Festival il 21 luglio scorso, ma il suo gesto di indossare la divisa della Carrarese ha sicuramente accresciuto la visibilità del club, rendendolo protagonista di un episodio di grande richiamo mediatico. La Carrarese ha commentato l’accaduto con umorismo, affermando: “Niente di che… solo Jennifer Lopez con la nostra maglia”. Con questa mossa, la squadra non solo guadagna notorietà, ma si fa portavoce di un legame inaspettato tra sport e cultura pop.