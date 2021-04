Spesso quando un amore finisce si tende a ricordare il peggio del proprio ex, ma non è il caso di Ben Affleck. L’attore in un’intervista rilasciata ad InStyle ha speso delle bellissime parole per Jennifer Lopez (che pare sia in crisi con Alex Rodriguez).

“Pensavo di avere una buona etica del lavoro, ma sono rimasto completamente umiliato e sbalordito da ciò che ho visto fare a lei e dalla serietà con cui ha sempre affrontato la sua vita professionale. Jennifer Lopez rimane, fino ad oggi, la persona che lavora più sodo in questo settore. Ha un grande talento, ma ha anche lavorato molto duramente per il suo successo e sono così felice per lei perché sembra che, finalmente, sia riuscita ad ottenere ciò che si merita.”

Nin solo Affleck, anche Marc Anthony ha parlato di Jennifer Lopez.

Il cantante di Vivir Mi Vida ha detto che la sua ex ha la capacità di vedere le cose prima che accadano.



“Prima ancora di tirare fuori un’idea, lei l’ha già visualizzata migliaia di volte. E se qualcuno dice che potrebbe non essere l’idea migliore, lei è sempre pronta a rispondere con le seguenti parole: ‘Lascia stare, tu non riesci a vedere quello che vedo io’. E devo dire che nove volte su dieci ha ragione. JLo è la persona che lavora più duramente di tutti nel mondo dello spettacolo” aggiungendo: “Quando stavamo insieme, per me era esattamente l’opposto, facevo di tutto per evitare di faticare. Da allora sono molto cambiato. Ho imparato così tanto da lei. Lei è l’originale!”