Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck: i dettagli dei documenti

Ben Affleck e Jennifer Lopez sembravano aver scritto il loro lieto fine dopo essersi ritrovati a distanza di due decadi, ma così non è stato, lei infatti ha chiesto il divorzio dopo due anni di matrimonio. I rumor sulla crisi hanno iniziato a circolare lo scorso maggio e a quanto pare erano fondati. La diva nei mesi scorsi si è presentata a diversi eventi da sola ed ha anche cancellato il suo tour mondiale, questo ha dato credito alle voci sulla separazione. Fonti vicine alla coppia hanno parlato di distanze incolmabili e di rapporto rotto definitivamente e così è, visto che JLo ieri ha depositato i documenti legali per la richiesta di divorzio presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles.

TMZ ha diffuso i dettagli di questo divorzio. Pare che i due non abbiano nessun accordo prematrimoniale (a differenza di quello che dicevano due anni fa i media) e che abbiano già messo in vendita la villa dove hanno trascorso questi due anni da sposati. Inoltre la popstar avrebbe rinunciato al mantenimento.

55-year-old Jennifer Lopez has filed for divorce from 52-year-old Ben Affleck on the same day as their 2nd wedding anniversary 👀 pic.twitter.com/0QOoPpYlQP — FearBuck (@FearedBuck) August 20, 2024

Jennifer Lopez e il divorzio da Ben Affleck, i dettagli di TMZ.

“Nei documenti è indicata la data della separazione, che è quella del 26 aprile 2024. La coppia si è sposata a Las Vegas il 16 luglio 2022 tuttavia, oggi, 20 agosto, è una data molto significativa per i Bennifer. Questo giorno segna il secondo anniversario della grande e tradizionale cerimonia nuziale che i due hanno tenuto in Georgia. Quindi, non sembra una coincidenza che Jen abbia presentato oggi la richiesta.

Ed ecco la vera sorpresa: JLo nei suoi documenti non fa menzione di nessun accordo prematrimoniale, e fonti molto informate ci hanno riferito che in effetti non esiste alcun accordo prematrimoniale. Ciò significherebbe che tutti i guadagni o profitti realizzati da Ben e Jen durante i loro quasi due anni di matrimonio sarebbero di proprietà comune. Ad esempio, da quando si sono sposati… Ben ha recitato in “Air” e “Hypnotic” e ha prodotto “The Instigators”. Ha anche appena terminato le riprese di “The Accountant 2” qualche giorno fa. Per quanto riguarda J Lo, durante il loro matrimonio ha realizzato “Shotgun Wedding”, “The Mother”, “This Is Me … Now” e “Atlas”.

Questo è il quarto matrimonio di JLo e il secondo di Ben, e si potrebbe pensare che un accordo prematrimoniale sarebbe più che ovvio. A quanto pare, i due pensavano che questo fosse un matrimonio eterno, ma non è andata così. Secondo i documenti, Jennifer ha rinunciato al mantenimento del coniuge e ha chiesto al giudice di negarlo anche a Ben. L’ex coppia ha messo in vendita la loro casa a Beverly Hills, Ben ha comprato la sua casa a Brentwood e anche lei sta cercando una nuova casa”.