Vax Live – The Concert to Reunite the World: Jennifer Lopez, Eddie Vedder e i Foo Fighters tra i protagonisti di uno show in streaming per i vaccini.

Tutto il mondo sta correndo incontro al vaccino per combattere il Coronavirus e uscire da questa lunghissima pandemia. Per sensibilizzare le persone sull’importanza dell’uso del vaccino è stato organizzato uno show live in streaming davvero speciael. S’intitola Vax Live: The Concert to Reunite the World, e vede coinvolte star della musica come Jennifer Lopez. L’obiettivo? Aiutare a ottenere l’accesso ai vaccini a tutti, ovunque nel mondo.

Jennifer Lopez live in streaming per i vaccini

Il grande show live in streaming durerà un’ora e andrà in onda l’8 maggio alle ore 20 della East Coast sui canali ABC e CBS negli Stati Uniti. Sarà visibile però in streaming anche su YouTube e iHeartMedia, mentre qualche ora dopo sarà trasmesso su Fox. Conduce una grande star internazionale: Selena Gomez.

Selena Gomez

Tra i partecipanti più attesi ci sono grandi protagonisti della musica latina come Jennifer Lopez e J Balvin, popstar tra le più amate al mondo come H.E.R. ma anche alcuni esponenti del mondo della musica rock, come i Foo Fighters ed Eddie Vedder. Nella versione estesa, trasmessa su YouTube, saranno presenti anche i coreani NCT-127.

Vax Live: un concerto per i vaccini

L’evento è stato promosso da Global Citizen, l’associazione che nel 2020 aveva dato vita al primo grande evento in streaming dell’epoca Covid, Together at Home. L’obiettivo è sempre lo stesso: aiutare a porre fine al Covid-19, ma anche alla fame, e permettere a tutti di riprendere l’apprendimento, protoeggere il pianeta e ottenere più equità.

Di seguito il post con l’annuncio dell’evento da parte dei Foo Fighters: