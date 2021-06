Dopo anni di relazione, lo scorso marzo Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficializzato la rottura. Alla base di questo addio pare ci siano anche delle corna e la successiva mancanza di fiducia. Una fonte vicina a JLo ha rivelato che è stata proprio la popstar a dire basta.

“A prendere la decisione finale è stata lei. I tradimenti? Poco importa se l’abbia tradita effettivamente. Quello che lei non tollerava più era più la paura del tradimento che aleggiava nell’aria. Il punto è che lei è già passata da queste situazioni difficili prima. Andrà avanti come ha sempre fatto. I suoi figli la rendono più felice che mai. Sta reagendo bene”.

La cantante di On The Floor però non è rimasta troppo a lungo da sola, infatti a maggio è stata avvistata insieme al suo storico ex Ben Affleck. Un amico dell’attore ha rivelato a People che i due fanno sul serio: “Stanno davvero insieme. Continueranno a viaggiare avanti e indietro tra Los Angeles e Miami. Sono molto felici. Questa non è una relazione casuale. Lo stanno facendo le cose sul serio e vogliono che duri a lungo“.

E dopo voci, dichiarazioni di fonti più o meno affidabili, poco fa è arrivata la conferma che tutti aspettavamo: le prime foto di Jennifer Lopez e Ben mentre pomiciano. I paparazzi americani hanno beccato la coppietta durante una cena a lume di candela nel bellissimo locale Nobu a Malibu. I fotografi che hanno immortalato le due star hanno rivelato: “Erano sereni e all’inizio non si sono accorti di essere visti. Era tutto molto romantico e naturale. Sono visibilmente presi l’uno dall’altra, potrebbero anche durare“.

Belli, felici, ricchi e innamorati, buon per loro!

Jennifer Lopez e Ben Affleck: le immagini del limone.

Ben Affleck and Jennifer Lopez share a sweet kiss at dinner. 📸 Page Six. pic.twitter.com/QAUewbTlHy — bennifer tea (@jloaffleck) June 14, 2021

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2 — New York Post (@nypost) June 14, 2021