Alex Rodriguez e Jennifer Lopez sembravano una coppia perfetta, anche all’Inauguration Day di Joe Biden erano sembrati davvero affiatati. Eppure qualcosa si è rotto e il mese scorso TMZ ha dato la notizia della fine di questo fidanzamento.

“Il nostro insider affidabile ci ha rivelato che JLo e Alex hanno chiuso venerdì. Avevano iniziato a progettare il matrimonio, ma questo non accadrà mai. Jennifer Lopez adesso si trova a Santo Domingo per girare un film e si sta concentrando su questo nuovo progetto. Lui invece è a Miami e come lei si sta occupando del suo lavoro. La rottura sembra insanabile e definitiva”.

Nonostante qualche smentita da fonti vicine alle due star, oggi è arrivata la conferma. La coppia ha rilasciato un comunicato stampa in cui ufficializza la fine della storia d’amore.

“Ci siamo resi conto di essere migliori come amici e non vediamo l’ora di rimanere tali Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e per i figli gli uni degli altri. Per rispetto nei loro confronti, l’unico altro commento che abbiamo da fare è dire grazie a tutti coloro che hanno inviato parole gentili e di sostegno”.

Il comunicato di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez.

J.Lo & Alex Rodriguez officially call off engagement: “We have realized we are better as friends & look forward to remaining so. We will continue to work together & support each other on our shared businesses & projects. We wish the best for each other & one another’s children” pic.twitter.com/3W2Yyq9xey — Pop Crave (@PopCrave) April 15, 2021

Saddened that Alex Rodriguez and Jennifer Lopez didn’t make it. Shocked that they announced it on TODAY instead of….waiting for tonight. — Dan Woike (@DanWoikeSports) April 15, 2021