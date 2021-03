Dagli USA arriva una notizia davvero inaspettata, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Dopo 4 anni d’amore e ad un passo dal matrimonio la coppia è scoppiata. Un anno e mezzo fa il fidanzamento con tanto di anello costosissimo e la scorsa estate i due hanno anche comprato una villa da 40 milioni a Star Island a Miami. JLo e l’ex compagno erano apparsi insieme anche a gennaio 2021 per l’Inauguration Day di Joe Biden e sembravano innamoratissimi, i paparazzi li avevano fotografati mano nella mano poche ore prima della performance di lei. Adesso è TMZ a confermare la notizia della rottura.

“La nostra fonte affidabile ci ha detto che si sono lasciati venerdì. I due avevano iniziato la pianificazione del matrimonio prima che arrivasse la pandemia all’inizio del 2020, ma ovviamente il Covid ha gettato al vento i loro piani. Lei adesso è nella Repubblica Dominicana per girare un film, mentre lui è a Miami. In ogni caso possiamo affermare che non stanno più insieme. Per la Lopez adesso è tempo di concentrarsi sulla sua carriera”.

Secondo ET sarebbe stata proprio la cantante a dire basta: “Jennifer Lopez non se la sentiva più di fare il grande passo. Ultimamente ha messo in discussione il carattere di Alex e si è resa conto che non è quello che fa per lei. La coppia comunque si rispetterà sempre“.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez have called it quits after 4 years together, @TMZ reports. pic.twitter.com/W6UJS8qjFU — Pop Crave (@PopCrave) March 12, 2021

Jose Canseco to everybody after the Jennifer Lopez/Alex Rodriguez breakup. pic.twitter.com/4K2a5fKZXx — Jayson Slade (@JSladeShow) March 12, 2021

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, l’intervista di coppia per Vanity Fair.