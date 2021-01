Non solo Cyndi Lauper con la sua terribile performance, allo show della ABC ‘New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2021’ c’era anche Jennifer Lopez, che invece è stata bravissima.

Praticamente senza pubblico JLo si è esibita a Times Square con il suo nuovo singolo In The Morning, ma ha anche cantato le vecchie hit, da Waiting For Tonight a Dance Again. Scenografia, abiti, look e voce, era tutto davvero perfetto. Jennifer ci ha ricordato ancora una volta cos’è una vera popstar. Questa donna a più di 50 anni con la sua presenza scenica umilia quasi tutte le nuove leve del pop (che ne hanno di cereali sottomarca da mangiare).

La Lopez ha anche ricordato le vittime del Covid: “Come state? Il 2020 è quasi finito, ce l’abbiamo fatta, gente ce l’abbiamo fatta. Penso all’inizio di questo anno, alle mie esibizioni davanti a migliaia di persone, ma stasera facciamo le cose un po’ diversamente. Però è ok, questo anno ci ha insegnato ad essere grati per quello che abbiamo e a goderci ogni momento. Questo anno ci ha portato via troppe persone, davvero troppe. Quindi stasera danzeremo, continueremo a sognare. Venti anni fa ho cantato per la prima volta questa canzone“.

Jennifer Lopez: il teaser trailer del video di In The Morning.