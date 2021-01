Jennifer Lopez è stata una regina all’Inauguration Day di Joe Biden e della sua vicepresidente Kamala Harris.

La popstar, in onore dell’ingresso del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America alla Casa Bianca, ha cantato This Land is Your Land e America the Beautiful. Sul finire ha lanciato un messaggio a tutte le minoranze del Paese parlando in spagnolo: “Una nacion con libertad y justicia para todos!”.

Una cerimonia blindata e con poco pubblico (causa Covid) che è stata guardata in diretta da tutto il mondo.

Jennifer Lopez non è stata l’unica popstar ad esibirsi, anche Lady Gaga era presente ed ha intonato l’inno americano. Poco prima di esibirsi proprio Lady Gaga ha scritto ai suoi fan sui social:

“Cantare il nostro inno nazionale per il popolo americano è davvero un onore. Canterò durante una cerimonia, una transizione, un momento di vero cambiamento. Per me devo dire che questo ha un grande significato. La mia intenzione è riconoscere il nostro passato, curare il nostro presente e appassionarci a un futuro in cui lavoreremo insieme amorevolmente. Canterò al cuore di tutte le persone che vivono su questa terra. Rispettosamente e gentilmente, con amore Lady Gaga“.

Jennifer Lopez all’Inauguration Day, i video:

Jennifer Lopez all’#InaugurationDay chiude la sua esibizione dicendo in spagnolo: “Una nacion con libertad y justicia para todos!”. Bel messaggio per tutte le minoranze del Paese. pic.twitter.com/NAqgndJ9Qa — Riccardo Cavaliere (@RicCavalier) January 20, 2021

Angry crackers behind Jennifer Lopez singing in Spanish😭😭😭 pic.twitter.com/tkzplZcxWA — Levi Ackerman™️🇺🇬 (@jmh_256) January 20, 2021

Jennifer Lopez su Instagram in occasione dell’Inauguration Day