JENNIFER LOPEZ al Lucca Summer Festival 2025: l’unica data in Italia [Info e Biglietti]

Jennifer Lopez torna in Italia per l’unica tappa del suo tour mondiale “Up All Night Live” il 21 luglio 2025, nel suggestivo contesto dell’Area Mura Storiche di Lucca, durante il Lucca Summer Festival. L’artista, icona del pop globale e pluripremiata in ambito musicale e cinematografico, promette uno spettacolo di grande impatto, arricchito da coreografie affascinanti e dai successi che hanno segnato la sua carriera, come “If You Had My Love” e “On The Floor”. Questo evento segna un ritorno sulle scene live che celebra i suoi oltre 80 milioni di dischi venduti, 15 miliardi di stream a livello globale e quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

La data di Jennifer Lopez è inserita in un ricco programma di concerti che include artisti di alto profilo. Tra i nomi in cartellone si trovano Antonello Venditti il 28 giugno, Dream Theater il 1 luglio, Irama il 4, Thirty Seconds to Mars il 5, Till Lindemann con Lacuna Coil il 6, Scorpions il 10, Ghali l’11, Riccardo Cocciante il 12, Robert Plant il 13, Nick Cave il 17, Nile Rodgers & CHIC il 19, Pet Shop Boys il 20, Riccardo Muti il 22, Alanis Morissette il 23, Simple Minds il 24 e Morrissey il 26 luglio.

I biglietti per il concerto di Jennifer Lopez sono disponibili sul sito ufficiale. La popstar è attiva anche sui social, con profili su Instagram, Facebook e TikTok, dove gli appassionati possono seguirne gli aggiornamenti.