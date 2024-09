Jennifer Lopez al lavoro su un nuovo album con un tema ben definito

Negli ultimi tempi, i progetti di Jennifer Lopez hanno subito insuccessi significativi. Il film “The Greatest Love Story Never Told” ha raggiunto solo dieci spettatori ed è stato duramente criticato, mentre l’album “This Is Me Now” non ha ottenuto alcuna certificazione e ha debuttato alla 38esima posizione negli Stati Uniti. Dopo la fine del suo matrimonio con Ben Affleck, la popstar è pronta a rimettersi al lavoro. Una fonte vicina a JLo ha rivelato che sta lavorando a un nuovo album che riflette sulla sua rottura con l’attore americano, con l’intenzione di seguire l’esempio di Taylor Swift.

La fonte ha sottolineato come Jennifer sia pronta a dedicarsi nuovamente alla musica, questa volta concentrandosi sul dolore e sull’emozione derivanti dalla separazione, piuttosto che celebrando l’amore come nel disco precedente. Si prevede che il nuovo progetto includa brani toccanti, incentrati sulla tematica del cuore spezzato, con un desiderio di creare una ballata che ricordi “Cry Me A River”. Per JLo, questa fase artistica rappresenta un momento terapeutico, in quanto sente di essere più felice quando lavora.

Tuttavia, alcuni osservatori suggeriscono che la chiave del successo non risieda solo nel tema delle canzoni, ma anche e soprattutto nella loro qualità. Infatti, le tracce più ascoltate di Jennifer su Spotify, come “On The Floor”, “Jenny From The Block” e “Ain’t Your Mama”, dimostrano che i suoi fan desiderano hit animate piuttosto che racconti di cuori spezzati. La popstar dovrebbe considerare questo fattore, per orientarsi meglio nel suo nuovo progetto musicale.

Inoltre, l’album “This Is Me…Now” ha debuttato al numero 55 nella classifica britannica, vendendo solo 2.504 copie nella sua prima settimana, il che rappresenta il suo debutto più basso fino ad oggi. Questo dato evidenzia le difficoltà che Jennifer Lopez sta affrontando nel mercato musicale attuale e l’importanza di ripensare la sua strategia artistica. Con un ottimismo rinnovato e una chiara intenzione di esplorare nuovi temi, sarà interessante vedere come si svilupperà il suo prossimo lavoro musicale.