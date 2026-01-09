Jennifer Lawrence contro i cani

Jennifer Lawrence, star di Hunger Games e vincitrice dell’Oscar per Il lato positivo, ha scatenato una guerra sui social dopo aver rivelato di aver dato in adozione il suo cane, Principessa Pippi Calzelunghe, dopo la nascita dei suoi figli. La decisione è stata presa a causa di un problema con i cani che è emerso dopo la maternità, in particolare quando un cane ha morso suo figlio. Ora Jennifer Lawrence si dichiara fan dei gatti e ha un felino di nome Fred, spiegando che i gatti sono incompresi e che il loro aspetto “stronzo” è proprio ciò che li rende belli.

Le dichiarazioni di Jennifer Lawrence hanno scatenato un dibattito furioso, con alcuni utenti che l’hanno infamata e altri che hanno difeso la sua scelta, sostenendo che i figli vengono prima di tutto e che essere una mamma prudente non è una cattiva cosa. Alcuni hanno elogiato l’onestà di Jennifer Lawrence, mentre altri hanno criticato la sua decisione di dare via il cane, sostenendo che i cani non sono un pericolo per i bambini se addestrati correttamente.

La questione ha acceso un dibattito su animali domestici, genitorialità e responsabilità, e ha diviso l’opinione pubblica tra chi vede la riadozione come un abbandono e chi apprezza la priorità data alla sicurezza familiare.