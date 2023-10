Jennifer Aniston e il resto del cast di Friends sulla morte di Matthew Perry: “Siamo una famiglia”

A 48 ore dalla morte di Matthew Perry, il cast di Friends ha rotto il silenzio. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno deciso di scrivere insieme una lettera. I cinque attori si sono detti devastati dalla perdita del loro amico, hanno chiesto comprensione visto che in questi giorni non parleranno ulteriormente, perché hanno bisogno di elaborare il lutto.

‘Friends’ cast pays tribute to Matthew Perry in new joint statement to People:

“We are all so utterly devastated by the loss of Matthew. We were more than just cast mates. We are a family. There is so much to say, but right now we’re going to take a moment to grieve and process… pic.twitter.com/9cgxkIuUiS

— Pop Base (@PopBase) October 30, 2023