JENNIE: “Eccesso d’Amore”, il nuovo singolo [Guarda il video]

JENNIE ha lanciato il nuovo singolo “Love Hangover” in collaborazione con Dominic Fike, anticipando il suo album di debutto solista “RUBY”, in uscita il 7 marzo. Il brano, supportato da un video diretto da Bradley & Pablo, affronta il tema di una relazione tossica, esprimendo il conflitto emotivo derivante da un legame difficile da interrompere. Il video, girato a Città del Messico, presenta JENNIE accanto all’attore Charles Melton, mostrando un ciclo di appuntamenti che finiscono sempre nella stessa maniera, in linea con il testo della canzone.

L’album “RUBY” includerà 15 tracce, tra cui “Mantra”, “Zen” e “Love Hangover”, offrendo un viaggio attraverso vari generi musicali che metteranno in risalto l’ecletticità di JENNIE come artista solista. Tra le collaborazioni spiccano nomi come Childish Gambino, Doechii, Dua Lipa, FKJ, Kali Uchis e Dominic Fike. Il disco sarà disponibile in formato digitale e in diverse edizioni fisiche, tra cui una speciale “JENNIE Only Album”, contenente solo brani eseguiti da lei.

Inoltre, l’uscita di “RUBY” anticipa il debutto di JENNIE come solista al Coachella il 13 e 20 aprile. Fin dal 2016, JENNIE ha fatto la sua entrata sulla scena musicale come membro delle BLACKPINK, raggiungendo traguardi straordinari e diventando un’icona globale grazie alla sua musica, recitazione e stile unico. Ha iniziato anche un nuovo capitolo con la sua etichetta ODDATELIER.