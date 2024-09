Jennie delle BLACKPINK firma con Columbia Records

Ieri, Jennie, componente delle BLACKPINK, ha annunciato tramite un post su Instagram di aver firmato per Columbia Records come artista solista. Si prevede che pubblicherà un nuovo singolo a ottobre, il primo dal 2023, anno in cui ha rilasciato “You & Me”. Questo la rende la seconda artista del gruppo K-pop a tornare con della musica solista, dopo che le BLACKPINK hanno annunciato a dicembre la loro separazione da YG Entertainment per lavorare su progetti individuali, mantenendo comunque il contratto con l’agenzia per le attività di gruppo. Lisa, un’altra componente, ha recentemente lanciato la propria etichetta, LLOUD, e ha pubblicato due singoli: “Rockstar” e “New Woman” in collaborazione con Rosalía.

Per quanto riguarda le pubblicazioni da solista di Jennie, in giugno ha collaborato con The Weeknd e Lily-Rose Depp per il brano “One of the Girls”, ascoltato oltre 1 miliardo di volte su Spotify e certificato platino dalla RIAA, raggiungendo il n. 18 della classifica Pop Airplay di Billboard. A ottobre, ha seguito con “You & Me”, che ha debuttato al primo posto della Billboard Global Excl. U.S., rendendola la seconda artista delle BLACKPINK a raggiungere la vetta dopo Rosé con “On the Ground”.

All’inizio del 2023, Jennie ha anche collaborato con ZICO per “SPOT!” e con Matt Champion dei Brockhampton per “Slow Motion”. Il suo primo singolo da solista, “SOLO”, è uscito nel 2018, raggiungendo la cima della Billboard Digital Song Sales.

Jennie ha debuttato nel 2016 con le BLACKPINK, che nel 2023 sono diventate il primo gruppo coreano ad esibirsi al Coachella. Il gruppo ha avuto un totale di nove canzoni nella Billboard Hot 100, con “Ice Cream” (in collaborazione con Selena Gomez), che ha raggiunto il n. 13. Con l’uscita del loro secondo album “Born Pink” nel 2022, le BLACKPINK sono diventate il terzo gruppo sudcoreano a raggiungere il primo posto nella Billboard 200, dopo i BTS e gli Stray Kids.