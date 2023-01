Jenna Ortega, Gaga nella seconda stagione di Mercoledì? “Che ruolo potrebbe interpretare”

Non solo Rihanna e Selena Gomez, martedì sera sul red carpet dei Golden Globe c’era anche Jenna Ortega. La protagonista di Mercoledì ha rivelato di non sapere ancora nulla della seconda stagione della fortunatissima serie Netflix.

L’attrice ha poi svelato un aneddoto su Lady Gaga e un video che la popstar registrò per lei diversi anni fa. Jenna Ortega ha anche detto che Netflix sarebbe felicissimo di avere la Germanotta nella seconda stagione di Wednesday (e te credo).

“Penso sia realmente strana la vita. Sapete cosa è divertente? Molto tempo fa ho lavorato con un acconciatore che aveva lavorato con Lady Gaga e io gli avevo detto che avevo visto un suo concerto anni prima. Lui le ha fatto fare un video in cui diceva di aver sentito che ero una fan. Gaga ha girato un video molto dolce. Dubito se ne ricordi. Ma vederla ora mentre fa quel video… Credo sia uno di quei momenti in cui ti rendi conto di come la vita cambi in fretta.

Jenna Ortega said she’s a Lady Gaga fan and that she would love to have her in the new season of Wednesday. pic.twitter.com/PuyUzjSmbn

— Lady Gaga Now | Fanpage (@ladygaganownet) January 11, 2023