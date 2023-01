Jenna Ortega ai Golden Globes ha mentito sapendo di mentire?

Jenna Ortega è l’attrice del momento ed è notizia di qualche giorno fa che Netflix ha confermato Mercoledì per una seconda stagione.

La scorsa notte si sono tenuti i Golden Globes e ovviamente Jenna Ortega non è potuta mancare. Intercettata sul red carpet dal giornalista di ET, però, è successo l’incredibile. A domanda diretta se avesse mai visto i video parodia sulla celebre coreografia sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga, l’attrice ha risposto di no. Proprio di no. “No, non posso essere su TikTok. Non posso fare nessuna di queste cose. Penso che giusto o sbagliato che sia, ma probabilmente non è un posto salutare dove stare”.

Insomma, non solo non ha mai visto la coreografia più famosa degli ultimi mesi, ma ha pure tirato un m€rdone su TikTok paragonandolo a un social network tossico. Ovviamente le sue dichiarazioni hanno fatto discutere e molti le hanno pure dato della bugiarda. Com’è infatti possibile che non abbia mai visto il video se pure Lady Gaga lo ha fatto? Non è necessario avere TikTok per vederlo.

Jenna Ortega e l’affondo a TikTok

In merito alla viralità di quella scena, Jenna Ortega ha poi aggiunto:

“Non riesco ancora a crederci perché alcune delle mosse le avevo pianificate, altre erano improvvisate. Quella era una delle scene che mi ha fatto restare sveglia la notte, perché pensavo che ci fosse così tanto che avrei potuto fare e avrei dovuto fare. Quindi il fatto che qualcuno mostri apprezzamento e lo replichi, non è comprensibile per me”.

Jenna Ortega summing up TikTok brilliantly pic.twitter.com/HI3CWLVHNN — Sam / This is Me … Now (@QueenJLo22) January 11, 2023

L’attrice non è su TikTok perché non lo considera un posto salutare, ma quando deve promuovere dei suoi film – in questo caso Scream – su TikTok ci va eccome a fare i video.

Meh.