A Jenin, i soldati israeliani hanno sparato colpi di avvertimento durante la visita di circa 25 diplomatici, tra cui il vice console italiano, a un posto di blocco del campo profughi. L’IDF ha confermato l’episodio, scusandosi per l’inconveniente. In seguito, l’Italia ha convocato l’ambasciatore israeliano per discutere l’accaduto.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com