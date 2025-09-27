JENIA e l’AI: Innovazione per le imprese in Emilia-Romagna

L’intelligenza artificiale è ormai una realtà nel mondo delle aziende. Con JENIA, un’iniziativa di YF Studio, questo strumento si integra nei processi lavorativi, rivoluzionando il modo di operare, decidere e crescere per le imprese.

JENIA, fondata da YF Studio, agenzia di comunicazione con un team di oltre venti professionisti, ha come obiettivo rendere l’AI non solo un concetto teorico, ma uno strumento pratico e operativo per le aziende. A guidare il progetto è Tommaso Simonini, coadiuvato da esperti di intelligenza artificiale come Simone Solignani, Kevin Ammendola e Luca Bortolato di Quantics srl, insieme a Enrico Bellei e Alessandro Anceschi.

L’idea di base è che l’AI possa migliorare il lavoro senza sostituire l’aspetto umano, liberando i dipendenti da compiti ripetitivi e permettendo loro di concentrarsi su attività a valore aggiunto. JENIA si propone di nobilitare il lavoro e aiutare le aziende a mantenere la loro competitività in un mercato globale in rapida evoluzione. La sfida consiste nell’integrare l’AI nei processi aziendali attraverso strumenti, consulenze e sviluppo di applicativi.

Simonini sottolinea che l’obiettivo non è solo utilizzare l’intelligenza artificiale, ma trasformarla in un valore misurabile per le imprese, semplificando l’uso di tecnologie avanzate. JENIA vuole rendere l’AI accessibile e comprensibile, seguendo le aziende dall’analisi dei bisogni fino all’implementazione. Il distretto ceramico di Sassuolo sarà il primo laboratorio per sperimentare queste soluzioni, ma l’ambito di applicazione si estende a vari settori, dalle PMI alle grandi imprese. JENIA prevede collaborazioni con centri di ricerca e università di fama internazionale, creando un collegamento diretto tra tecnologie innovative e realtà produttive italiane.