Jegging Donna Elastiche Senza Zip

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €21.20 – €19.80

⭐ Valutazione: / 5

Amazon Essentials Women’s Elastic Jegging without Zip with Medium Waist – Colours Discontinued

Scopri la Comfort e lo Stile con Amazon Essentials

Le nostre Elastic Jegging senza cerniera con vita media sono realizzate con un tessuto liscio e elastico che esalta le curve del tuo corpo con un fit perfetto. Sono il capo ideale per chi cerca comfort e stile senza compromessi.

Caratteristiche Principali

Materiale di alta qualità : Il nostro tessuto stretch assicura un comfort costante e una vestibilità ottimale.

: Il nostro tessuto stretch assicura un comfort costante e una vestibilità ottimale. Design classico: Le nostre jegging sono progettate per essere versatili e adatte a ogni occasione, dal quotidiano allo smart casual.

Vantaggi Pratici

**Facilità di indossamento**: Senza cerniera, queste jegging sono facili da indossare e offrono un comfort immediato.

**Vita media**: Ideale per chi cerca un equilibrio tra comfort e stile, la vita media offre un supporto ottimale.

Dettagli del Prodotto

Marchio : Amazon Essentials

: Amazon Essentials Data di prima disponibilità : 10 maggio 2024

: 10 maggio 2024 Produttore : Amazon Essentials

: Amazon Essentials ASIN : B0DHCD6BZD

: B0DHCD6BZD Numero modello : AE1903454

: AE1903454 Dipartimento : Donna

: Donna Classificazione : 1,450 in Moda (Vedi i primi 100 in Moda), 5 in Jeans donna

: 1,450 in Moda (Vedi i primi 100 in Moda), 5 in Jeans donna Recensioni dei clienti: 4.2 su 5 stelle (26,136 recensioni)

Acquista Ora e Scopri il Comfort che Cerchi!