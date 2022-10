Jeffrey Dahmer: eBay boicotta i costumi di Halloween ispirati a lui

Jeffrey Dahmer è stato uno spietato serial killer e la serie Netflix realizzata da Ryan Murphy lo ha reso indubbiamente popolare.

La serie è diventata così famosa che ha suscitato anche parecchie indignazioni a scoppio ritardato, come le shitstorm che si sono beccate Kesha e Katy Perry a causa delle loro canzoni. Ovviamente – a meno di due settimane da Halloween – molti hanno avuto l’idea di mascherarsi da lui, scatenando i malumori dei familiari delle vittime. La madre di Tony Hughes, una delle vittime, ha infatti rilasciato una dichiarazione a riguardo. La donna, che oggi ha 85 anni, in un’intervista rilasciata a TMZ, ha detto che “I costumi di Halloween ispirati a Jeffrey Dahmer sono malvagi e sfruttano il dolore delle famiglie. Il dolore non scompare. Se Netflix non avesse trasmesso la serie, non ci sarebbero stati i costumi ispirati al serial killer“.

eBay ha preso a cuore questa richiesta e sul proprio sito ha categoricamente vietato la vendita di qualsiasi costume e/o gadget ispirato a Jeffrey Dahmer.

eBay has banned the sale of Jeffrey Dahmer Halloween costumes on the site. pic.twitter.com/NbgRix0xNQ — Pop Base (@PopBase) October 18, 2022

Ecco uno dei “vestiti di Halloween” ispirati al cannibale di Milwaukee che ha scatenato l’indignazione.

Twitter not happy with people getting ready to be “Jeffrey Dahmer” for Halloween 👀😳 pic.twitter.com/GXuvF6iz0E — Daily Loud (@DailyLoud) October 11, 2022

Jeffrey Dahmer per Halloween? Esplode la polemica

