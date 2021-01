Non solo un divorzio in casa Kardashian-West, ma anche un possibile tradimento. Ieri la famosa tiktoker Ava Louise ha rivelato che il rapper avrebbe avuto una frequentazione con un conosciutissimo beauty guru e successivamente ha piazzato dei like tattici ai commenti che riportavano il nome di Jeffree Star.

Poche ore dopo lo scoppio di questa bomba la star di You Tube ha pubblicato un tweet, in cui però non ha nemmeno menzionato questo “scandalo”.

I’m ready for Sunday Service 🕊 pic.twitter.com/6kCA4kNrfu — Jeffree Star (@JeffreeStar) January 6, 2021

A fare chiarezza c’ha provato Daniel Keemstar di Drama Alert, che ha scritto in privato a Jeffree Star: “Cosa mi dici di queste voci su te e Kanye West?“. Il makeup artist ha risposto in modo misterioso, prima si è fatto una grossa risata e poi ha aggiunto: “Sto benissimo in Wyoming! Vieni a trovarmi una volta“. Per chi non lo sapesse sia Jeffree Star che Kanye West hanno una villa in Wyoming.

Reached out to Jeffree Star for a statement based on the allegations that he is hooking up with Kanye West. #DramaAlert 😂 pic.twitter.com/Y6xfojGU45 — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) January 6, 2021

Keemstar si è anche ricordato di un verso che Jeffree ha dedicato proprio a Kanye in una sua vecchia canzone…

Some past song lyrics have resurfaced. pic.twitter.com/GEmUQQjhIK — KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) January 6, 2021

Per quanto adorerei una bomba trash di queste proporzioni, una fonte anonima vicina ai Kardashian ha smentito tutto a E On Line: “Questa cosa di Kanye con Jeffree Star non è assolutamente vera. Si tratta di un rumor e niente di più“. Kim invece è in modalità ‘silenzio stampa’, per adesso.

Jeffree Star: il pezzo in cui nomina Kanye West.