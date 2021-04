Jeffree Star ieri sera è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. La macchina della star di You Tube si è ribaltata, Jeffree e il passeggero (Daniel) sono rimasti feriti e sono stati portati subito nell’ospedale più vicino. A dare la notizia è stato il social media manager del guru del make up.

Nonostante la brutta notizia, qualcuno su Twitter ha insinuato che Jeffree (che il mese scorso ha chiarito la storia della presunta relazione con Kanye West) avrebbe potuto essere “alterato” da sostanze o alcol, ma TMZ ha subito smentito questi pettegolezzi, riportando le informazioni delle loro fonti.

“I poliziotti dicono che Jeffree era al volante al momento dell’incidente e, fortunatamente, entrambi indossavano le cinture di sicurezza. Le nostre fonti ci dicono che secondo gli agenti i risultati preliminari suggeriscono che alcol e sostanze non sembrano essere una delle cause dell’incidente, anche se le indagini sono in corso. Ci è stato detto che l’incidente è avvenuto intorno alle 8:30, con la Rolls Royce che ha perso il controllo e si è ribaltata forse anche a cause delle condizioni non ottimali dell’asfalto. Adesso il re del make up è in un letto d’ospedale con un tutore per il collo e dice di essere fortunato ad essere vivo dopo essere stato al centro di questo spaventoso incidente”.

A few hours ago Jeffree and Daniel were in a severe car accident and the car flipped 3 times after hitting black ice 💔 We will update you all when the doctor gives us more info. So thankful they are both alive. pic.twitter.com/ZIyikskJlq

— Jeffree Star (@JeffreeStar) April 16, 2021