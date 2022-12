Jeffree Star choc sugli Illuminati: “Volevano uccidermi, come con Britney e Kanye”

Su Hollywood, il progetto Mkultra e gli Illuminati si è letto e ascoltato di tutto. Ogni tanto anche qualche celebrità parla di strani riti, patti e di personaggi inquietanti. Questa volta a lanciare una bomba è stato Jeffree Star, che su Twitter ha scritto chiaramente che gli Illuminati hanno tentato di farlo fuori. Secondo il famoso imprenditore e makeup artist Britney Spears e Kanye West sarebbero nelle grinfie dell’élite di Hollywood, che starebbe cercando di distruggerli/eliminarli.

Jeffree Star claims he escaped the illuminati in 2021 and that Britney Spears and Kanye West are victims of the ‘Hollywood elite.’ pic.twitter.com/aHwoYJQnNt — Pop Base (@PopBase) December 30, 2022

Jeffree Star: “Sono riuscito a fuggire dagli Illuminati”.

“Che cavolo di anno folle. Sono sfuggito agli illuminati nel 2021 e loro non mi hanno ancora ucciso. Ogni giorno mi sveglio e sono grato. Non avete idea di cosa ci sia dietro. È 10 volte peggio di quanto voi possiate mai immaginare. Siate solo grati di essere dall’altra parte e non essere entrati in contatto con queste persone. Nel 2020 volevo smascherare tutto. Nel giro di pochi giorni, l’élite di Hollywood ha cercato di rovinare la mia intera carriera, e hanno inondato il web e i media con delle notizie false e piene di bugie per screditarmi. Se solo sapeste la verità su quello che stanno facendo adesso a Britney Spears e Kayne West. Chi come loro sfida il sistema viene eliminato. Ho ancora un’anima. Non posso dire lo stesso di molti di questi demoni di cui mi circondavo”.

Non è che io non voglia credere a Jeffree Star, ma visto che è grato di essere vivo, non ha paura che questi tweet possano costargli la vita?

Lee Ryan e Dan Reynolds sugli Illuminati.

Anni fa anche Lee Ryan ha parlato degli Illuminati: “Illuminati, la cosa mi spaventa e dovrebbe spaventare anche voi, perché sono reali. E la verità su chi sono e cosa stanno pianificando è quanto di più simile ad un incubo. Questo mondo e la società non sono quello che sembrano e voi siete delle pecore cieche per loro“. E lo stesso ha fatto Dan Reynolds: “Gli Illuminati sono reali. Mi sto mettendo nei guai dicendovi queste cose. Io però credo nell’onestà. Il Presidente, il vice, Harry Styles, Beyoncé, Taylor Swift. Mi sto davvero mettendo in pericolo, ma voglio farvi tutti i nomi“.