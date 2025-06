Jeff Mills in Italia: Live al SuoNato Festival 2025

Jeff Mills, icona della musica elettronica e fondatore del collettivo Underground Resistance, torna in Italia con un live esclusivo il 3 luglio presso il SuoNato Festival, che si svolgerà all’ex Base Nato di Bagnoli, Napoli. Questa esibizione presenta il suo progetto “Tomorrow Comes The Harvest”, in collaborazione con i musicisti Jean-Phi Dary e Rasheeda Ali, che rielaborano il connubio di generi musicali presente nell’album creato con Tony Allen.

Il SuoNato Festival 2025, organizzato da Ufficio K, Palapartenope-Nonsoloeventi srl e Duel Production, proporrà fino a settembre una serie di concerti e spettacoli esclusivi. Sono già previsti 12 eventi con artisti di fama, fra cui il leggendario Herbie Hancock, che si esibirà il 21 luglio insieme a una super band composta da Terence Blanchard, James Genus, Lionel Loueke e Jaylen Petinaud.

Altri eventi in cartellone includono i Patagarri (4 luglio), il pianista Walter Ricci (5 luglio), la cantautrice La Niña (12 luglio), il party “Teenage Dream” con Laura Esquivel (18 luglio), il rapper Willie Peyote (19 luglio) e i Coma Cose (24 luglio). A settembre, si esibiranno Fabri Fibra (5 settembre), Psicologi (19 settembre) e Ketama126, che chiuderà il festival il 27 settembre.

Fonte: www.ansa.it