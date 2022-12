Jedi: Fallen Order gratis su PS5 (e PS4) a gennaio

Sony Interactive Entertainment ha annunciato quali saranno i giochi inclusi con l’abbonamento PlayStation Plus Essential a gennaio. Dal 3 gennaio al 6 febbraio sarà possibile scaricare senza costi aggiuntivi Star Wars Jedi: Fallen Order su PS4 e PS5. Si tratta della prima avventura dello Jedi Cal Kestis nell’action adventure pubblicato da Electronic Arts e che l’anno prossimo avrà un seguito su console e PC. Il gioco è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica per aver riportato nel mondo dei videogiochi una serie brandizzata Star Wars che contribuisca all’universo del franchise collegandocisi direttamente. Inoltre, il primo Fallen Order ha anche un gameplay che include elementi presi di peso dal genere dei Souls, al quale appartiene anche il titolo più di successo quest’anno, Eleden Ring.

Nel pacchetto Essential del PlayStation Plus di questo mese troviamo anche Axiom Verge, sempre in doppia versione PS4 e PS5, e Fallout 76, stavolta solo per PS4 ma ovviamente giocabile anche su PS5 tramite retrocompatibilità. Il primo è un gioco di piattaforme bidimensionale, mentre il secondo è l’ultimo capitolo della saga di Fallout, ambientato venticinque anni dopo il disastro nucleare che fa da sfondo alla serie.