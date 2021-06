Dopo Khaby Lame e Rosalinda Cannavò, Le Iene hanno fatto passare ore di panico ad un altro personaggio noto, Vera Gemma. Corti e Onnis hanno fatto credere all’ex naufraga che il suo fidanzato Jeda fosse un ladro e un traditore.

“Abbiamo messo a dura prova l’amore di Vera Gemma. Abbiamo fatto credere alla ex naufraga de L’isola dei famosi che il suo fidanzato Jeda l’avesse lasciata portandole via parte del suo conto in banca. Tutta colpa delle tentazioni di Maria Arreghini. Ecco lo scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis”.

Il direttore della banca di Vera l’ha chiamata per avvisarla di un bonifico di 100.000€ fatto a favore di un’avvenente cantante con cui collabora Jeda. La “Queen” ha scoperto che parte di questi 100.000€ erano stati spesi per una camera d’albergo a Milano e così si è fiondata nell’hotel in questione ed ha trovato il fidanzato con la bella cantante, pronti per partire alla volta di Miami.

“Non dirmi che l’hai fatto per noi! Questo non è un investimento, tu sei in questa camere per farti fare po***ni. Dove sono i 100.000 €? Hai rubato questi soldi trasferendoli al conto intestato alla tr**a a cui tu fai da produttore. Ma cosa pensavi di fare? Pensavi che non vi beccassi? Ridatemi subito i miei soldi, tu fai gli investimenti con una zo****a con i soldi miei?”

Tra i migliori scherzi fatti in questi mesi. Vera e Jeda dovrebbero assolutamente fare Temptation Island.

Jeda e Vera Gemma: il video dello scherzo de Le Iene.

“Io sono la Queen, poi vedo le immagini di questa qua che è la Princess…”. Chi ha detronizzato Vera Gemma? Lo scherzo di @Stefano_Corti85 e Alessandro Onnis ! #LeIene https://t.co/Eo1WLTK8Y1 — Le Iene (@redazioneiene) June 1, 2021