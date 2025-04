Jeans Americani a Rischio: L’Impatto dei Dazi di Trump

Secondo il Codacons, i dazi imposti dall’Unione Europea sui prodotti americani, se trasferiti completamente sui consumatori, comporterebbero significativi aumenti di prezzo. Ad esempio, il costo di una Harley Davidson in Italia potrebbe superare i 63.000 euro, passando dai 15.900 euro del modello più economico ai 63.250 euro per il modello top della gamma “Road Glide ST”. Questo incremento si deve a un dazio del 25%, che porterebbe ad un aumento di circa 3.975 euro per il modello base e di 12.650 euro per il modello di punta.

Anche il prezzo di jeans importati dagli Stati Uniti aumenterebbe: i costi passerebbero dai 120 euro attuali a 150 euro, con un incremento di 30 euro. Gli snack americani dolci, che attualmente costano in media 1,5 euro, subirebbero un aumento di 37 centesimi. Inoltre, il prezzo di un vasetto di burro d’arachidi prodotto negli USA aumenterebbe di circa 1,5 euro. Altri prodotti come cosmetici, cereali e succhi di frutta provenienti dagli Stati Uniti subiranno anch’essi un rincaro.

Tuttavia, alcuni prodotti alcolici, come bourbon e whiskey, potrebbero non essere colpiti dai dazi grazie alle pressioni esercitate da paesi come Irlanda e Italia. Inoltre, le bibite gassate più popolari, come Coca Cola e Pepsi, potrebbero evitare aumenti di prezzo poiché sono prodotte in stabilimenti europei e non sono quindi importate direttamente dagli Stati Uniti.