Il regista e sceneggiatore canadese Jean-Marc Vallée, noto per il film ‘Dallas Buyers Club’ e per aver diretto la prima stagione della serie tv ‘Big Little Lies – Piccole grandi bugie’, è morto d’infarto nel suo cottage alla periferia di Quebec City (Canada) all’età di 58 anni.

L’attacco di cuore come causa del decesso è stato confermato da un portavoce della famiglia a ‘People’. Secondo un rapporto pubblicato da ‘Deadline’, Vallée non beveva alcolici ed era conosciuto come un fanatico del fitness, praticando anche il metodo Wim Hof (comporta l’esposizione del corpo a temperature gelide e il raggiungimento di elevati livelli di ossigeno attraverso tecniche di respirazione).

‘Deadline’ ha inoltre riferito che Vallée è morto il giorno di Natale ed è stato trovato cadavere la mattina dopo, il giorno di Santo Stefano. Sarà disposta l’autopsia ma la polizia ritiene che il regista sia morto per cause naturali, ha detto la ex moglie, Chantal Cadieux, in un’intervista alla tv canadese.