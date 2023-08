JBL Tune 510BT Cuffie On Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole, Microfono Integrato, Connessione Multipoint e ad Assistente Vocale, fino a 40 Ore di Autonomia e Ricarica Veloce, Nero

Dal marchio

Qual è il tuo match?

Scopri di più

Cariche in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, le cuffie on ear wireless assicurano 40 ore di riproduzione musicale; funzione di ricarica veloce (5 min = 2h) per un piacere di ascolto illimitato

Connessione Multipoint: passa da un dispositivo bluetooth all’altro con facilità, da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare o attiva l’assistente vocale con il pulsante multifunzione

Design leggero, comodo e pieghevole: pieghevoli, con padiglioni auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito, le cuffie T510BT sono comode da indossare a lungo e da portare ovunque tu vada

Articolo consegnato: 1 x JBL Tune 510BT Cuffie On Ear Wireless Bluetooth 5.0 con Funzione Multipoint e Ricarica Veloce; Cavo di Ricarica USB C, Scheda Dati e Sicurezza, Manuale

Bassi per tutto il giorno: trasmetti un suono di alta qualità dal tuo smartphone senza cavi disordinati e goditi i potenti bassi di JBL Pure Bass con le cuffie on ear Bluetooth senza fili JBL T510BT

Cariche in sole 2 ore tramite cavo USB Type C, le cuffie on ear wireless assicurano 40 ore di riproduzione musicale; funzione di ricarica veloce (5 min = 2h) per un piacere di ascolto illimitato