JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, Comando a un pulsante, Suono Bass Pure JBL, Nero

Descrizione Prodotto

JBL T110 Cuffie intra-auricolari con comando e microfono universale, nero

Ecco le cuffie intra-auricolari JBL T110. Sono leggere, comode e compatte. Dentro il resistente corpo degli auricolari, una coppia di driver da 9 mm riproduce bassi profondi, emettendo il suono JBL Pure Bass che hai ascoltato nelle sale da concerto, negli stadi e negli studi di registrazione in tutto il mondo. Inoltre, il comando ad un pulsante sul cavo piatto anti-grovigli consente di controllare la riproduzione musicale, così come il microfono incorporato permette di rispondere alle telefonate in tempo reale. Rendendo le JBL T110 il tuo compagno di tutti i giorni per il lavoro, a casa ed in viaggio.

Caratteristiche

Suono JBL Pure Bass

Per oltre 60 anni, JBL ha progettato il suono preciso e sbalorditivo che si ascolta nelle sale da concerto di tutto il mondo. Queste cuffie riproducono lo stesso suono JBL, con bassi che sono sia profondi che potenti.

Comando con microfono ad 1 pulsante

Controlla la riproduzione musicale con un pratico comando ad un pulsante. Una chiamata in arrivo? Rispondi al volo grazie al microfono incorporato.

Cavo piatto anti-grovigli

Un cavo piatto che dura a lungo e non si annoderà.

Con l’inconfondibile suono JBL Pure Bass, le cuffie in-ear con filo JBL T110 offrono un suono stereo di alta qualità con bassi potenti e profondi e sono ottimali per lavoro, a casa e in viaggio

Dal design ergonomico, leggero e compatto, i resistenti e confortevoli auricolari TUNE 110 sono dotati di cavo piatto antigroviglio con microfono, per godersi a lungo la musica in tutta comodità

Con la cuffia auricolare in ear T110 è facile gestire la musica e rispondere alle chiamate che ricevi sullo smartphone grazie al comando con microfono; driver da 9 mm per un audio potente

Con il comodo set di gommini auricolari intercambiabili in 3 misure diverse, la cuffietta JBL T110 si adatta in modo confortevole a qualsiasi tipo di orecchio

Articolo consegnato: 1 x JBL TUNE 110 Cuffie Intrauricolari con Cavo piatto antigroviglio e Microfono, Jack 3,5 mm, Gommini auricolari (3 misure: S, M, L), Scheda Sicurezza