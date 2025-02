JBL PRX925 e PRX935: Dettagli Ufficiali e Disponibilità

JBL ha lanciato i nuovi diffusori JBL PRX925 e JBL PRX935, destinati ai professionisti dell’audio e aziende di noleggio. Questi modelli sostituiscono i PRX825 e PRX835 e sono progettati per eventi dal vivo, conferenze e spazi polifunzionali.

Il JBL PRX925 è un diffusore a due vie con due woofer da 15 pollici e un driver a compressione da 1,5 pollici. Equipaggiato con un amplificatore in classe D, offre una potenza di 1.000 W (2.000 W di picco) e una risposta in frequenza da 54 Hz a 17 KHz. Include il Drive Rack per un delay in/out di 1 ms, garantendo una latenza minima. La compatibilità Bluetooth con l’app JBL Pro Connect consente il controllo fino a 10 speaker e l’integrazione con dispositivi JBL EON ONE MK2, PRX ONE e EON700. L’equalizzatore parametrico a 12 bande è accessibile sia dall’app che da un display LCD. Questo modello è ideale per concerti, eventi all’aperto e DJ. La disponibilità è prevista per aprile 2025, ma il prezzo per l’Italia non è stato ancora comunicato.

Il JBL PRX935 è un diffusore a tre vie, con un woofer da 15 pollici, un trasduttore delle medie frequenze da 6,5 pollici e un driver a compressione da 1,5 pollici. Anche questo modello ha un amplificatore in classe D con potenza di 1.000 W (2.000 W di picco) e una risposta in frequenza tra 46 Hz e 18 KHz. Include le stesse funzionalità del PRX925, rendendolo adatto per conferenze e performance dove la chiarezza della voce è fondamentale. Sarà disponibile anch’esso ad aprile 2025, senza prezzo confermato per l’Italia.