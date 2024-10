JBL presenta le sue ultime novità per la linea Party

JBL ha aggiornato la sua gamma di prodotti Party con il lancio di nuove varianti colorate degli speaker PartyBox Stage 320 e PartyBox Club 120, presentati all’inizio dell’anno al CES 2024. Queste versioni, chiamate Sensation White, mantengono le stesse specifiche dei modelli precedenti, ma offrono una nuova opzione di colore per i consumatori. Entrambi i modelli sono progettati per essere facilmente trasportabili e vantano un’elevata autonomia, con fino a 18 ore per il PartyBox Stage 320 e 12 ore per il Club 120. È importante notare che supportano anche la tecnologia Auracast, consentendo a più dispositivi collegati via Bluetooth di ricevere lo stesso flusso audio.

In aggiunta agli speaker, JBL ha introdotto anche i nuovi PartyLight Beam e PartyLight Stick, concepiti per arricchire l’illuminazione delle feste. Questi dispositivi permettono agli utenti di regolare la velocità e le impostazioni delle luci in base all’ambiente e alla musica. PartyLight Beam, ad esempio, può essere connesso al PartyBox per creare illuminazione sincronizzata con la musica, utilizzando l’algoritmo di rilevamento musicale di JBL. Gli utenti possono scegliere tra la regolazione automatica o manuale. Anche PartyLight Stick offre funzionalità simili, sincronizzandosi con la musica tramite intelligenza artificiale e dispone di un’autonomia di circa 8 ore. Le luci di entrambi i dispositivi possono essere personalizzate tramite le app JBL PartyBox e JBL ONE.

I nuovi prodotti JBL Party sono già disponibili sul mercato italiano. I prezzi consigliati per le versioni White degli speaker PartyBox sono 599,99 euro per il Stage 320 e 409,99 euro per il Club 120, con la distribuzione inizialmente limitata ai negozi MediaWorld. Per quanto riguarda gli accessori, PartyLight Beam ha un prezzo di 129,99 euro, mentre PartyLight Stick è disponibile a 99,99 euro. Entrambi possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale di JBL e presso i principali rivenditori, sia online che in negozi fisici.