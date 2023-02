JBL PartyBox 110 Speaker Wireless Bluetooth Portatile con Effetti di Luce, Cassa Altoparlante Impermeabile IPX4 per Feste, Ingresso per Microfono e Chitarra, USB, fino a 12 h di Autonomia, Nero

Dal marchio

La musica si illumina con JBL PartyBox 110, il diffusore Bluetooth con giochi di luce dinamici: riproduci in streaming wireless il suono potente e di alta qualità JBL Pro dal tuo smartphone o tablet

Accendi la festa: lo spettacolo di luci dinamico si sincronizza al ritmo della musica per farti ballare ovunque sei, anche in spiaggia o in piscina, grazie alla protezione IPX4 resistente agli schizzi

Fai festa tutto il giorno o tutta la notte: con 12 ore di autonomia e una batteria ricaricabile integrata, il ritmo durerà a lungo; connetti due casse PartyBox senza fili con la funzionalità TWS

Porta la musica ovunque: collega il microfono e la tua chitarra agli ingressi del party speaker e inizia a esibirti, o trasmetti la tua playlist via Bluetooth, da una chiavetta USB o tramite cavo aux

Articolo consegnato: 1 x JBL PartyBox 110 Altoparlante Bluetooth con Luci, JBL Pro Sound, Cavo di Alimentazione CA, Schede Garanzia e Sicurezza, Guida Rapida